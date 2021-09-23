紋身漢拒付小巴車資反勒索千元

前日早上八時許，一名男子闖入青衣長宏邨小巴站，揚言指自己屬黑社會份子，要求王姓站長免其車資，要站長尊重。惟王拒絕其要求，強調自己不受威嚇這一套，聲言對方不要恐嚇。男子見站長態度強硬，有所行動，即致電給社團中人。
王後假扮就範，但黑漢得寸進尺，向他勒索一千元，王聞言沒有妥協，並報案求助。警員接報到場，以涉嫌勒索及自稱三合會成員拘捕一名四十歲姓盧男子，今日提堂。
信用卡消費方便快捷，但存在資料外洩危機。有市民獲發卡銀行通知，其信用卡同時以美元及日圓消費，情況可疑，故主動停止過數，事主才驚覺信用卡資料或被人盜用。專家提醒市民，使用信用卡網購或網上拍賣，若相關網站...
2021-09-23
聯合國大會上多國領袖都有提及如何應對氣候變化及其承諾。中國國家主席習近平就承諾，中國不再新建境外煤電項目，並重申力爭二○六○年前實現碳中和的目標。美國總統氣候問題特使克里表示歡迎，形容是重大貢獻。據央...
2021-09-23
美國總統拜登周二在白宮接見到訪的英國首相約翰遜，是兩位領袖首次在白宮面對面會談。經過阿富汗的亂局及美、英、澳建立三邊安全夥伴關係而鬧出外交風波後，希望兩國關係能有新突破。不過，英方爭取與美國締結雙邊自...
2021-09-23
據《星島地產網》報道，二手紛錄議價成交個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田富豪花園明麗閣D座低層D室，面積725方呎，三房一套間隔，原叫價880萬元，累減42萬，終以838萬成交，呎價1...
2021-09-23
美國聯儲局今日凌晨公佈議息結果，一如市場預料宣佈利率不變，聯邦基金利率維持介乎零至四分一厘。議息聲明指出，若然美國經濟持續復甦，將很快落實縮減量化寬鬆政策，同時，預期明年將會加息。美股早段造好，杜指早...
2021-09-23
巴塞隆拿周一西甲主場1:1逼和CF格蘭納達後，教練朗奴高文坦言球隊已無力再踢控傳，要依靠高空轟炸，新中鋒盧克迪莊正是新戰術的中心。今晚聯賽快車造訪卡迪斯，這名身高一米八八的荷蘭中鋒勢力克對方一對比自己矮的中堅，領軍樸樸實實重響勝鼓，讓球主客和讓一球「客勝」無難度。 （Now611、632台周五凌晨4:00直播） 美斯今夏離開，巴塞頓失戰術重心，加上前鋒阿古路、巴夫韋迪、翼鋒安素法迪、奧士文尼丹比利和中場柏迪五名進攻大將因傷缺陣，實力大打折扣。周一僅逼和格蘭納達後，朗奴高文承認巴塞已無力再踢華麗的傳統控傳足球，要改以高空轟炸為戰術重心。 盧克迪莊恃高行兇 今夏由西維爾來投的盧...
2021-09-23
今個星期手機市場可謂熱鬧非常，大概是要趕在iPhone 13系列周五開賣，Motorola今日突然宣布推出edge 20系列手機，分別是edge 20 Pro及edge 20 fusion，前者即日開...
2021-09-21
林作及鍾培生的「百萬大戰」上周六結束，鍾培生未能兌現首兩回合KO拳擊新手林作，最後打足四回合以點數贏對方。周二中秋節當晚，林作設慶功宴多謝向柏榮教練團隊，還識做地送上一張88,800期票畀師傅，並為拳...
2021-09-23
《財政預算案》向每一名香港成年人派發五千元電子消費券，首期於八月一日發出，刺激消費市場的作用，立竿見影。第二期消費券將於十月一日發出，各行各業是時候加推優惠配合，以延長這一波消費熱潮，令電子消費券產生的滾大效應再加大，發揮更大提振經濟的作用。 電子消費券設使用限期，市民取得之後，適逢本港疫情持續放緩，各項限聚令亦隨之放寬，造就大家外出消費好時機。飽受疫情打擊的飲食業，客人入座反彈，不少食店都指生意錄得理想回升，其他零售業亦有受惠。首期電子消費券反應良好，原因與各行業「食住條水」有關，各店紛紛推出消費優惠，以爭奪電子消費券帶來的龐大消費額，令市民覺得消費有甜頭，於是更為開心使...
2021-09-23
昨晚谷中舉行八場賽事，潘頓與希斯合作勝出「赤馬雄風」和「人和家興」，另外再贏羅廄「美麗滿滿」，最終成為騎師王。其餘方嘉柏憑「快步速」和「帆哥兒」梅開二度，容天鵬則憑「皆大開心」打開今季勝門。 潘頓昨晚...
2021-09-23