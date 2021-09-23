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紋身漢拒付小巴車資反勒索千元

2021-09-23 列印
紋身漢拒付小巴車資反勒索千元
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　　紋身漢大鬧青衣小巴站長室！一名男子（見圖）昨天自稱黑社會份子，不停要求站長免車資，其後更大膽勒索一千元。站長臨危不亂將過程拍下報案，經初步調查後，警方以涉嫌勒索及自稱三合會成員拘捕涉事中年男子。

　　前日早上八時許，一名男子闖入青衣長宏邨小巴站，揚言指自己屬黑社會份子，要求王姓站長免其車資，要站長尊重。惟王拒絕其要求，強調自己不受威嚇這一套，聲言對方不要恐嚇。男子見站長態度強硬，有所行動，即致電給社團中人。



　　王後假扮就範，但黑漢得寸進尺，向他勒索一千元，王聞言沒有妥協，並報案求助。警員接報到場，以涉嫌勒索及自稱三合會成員拘捕一名四十歲姓盧男子，今日提堂。

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