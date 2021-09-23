的士誤闖山頂 卡狹道彎位

山頂盧吉道被指是觀景勝地，腳下夜景一覽無遺。但早前有一輛的士誤駛闖入，卡於圍欄之間，進退兩難，後於試圖倒車駛離期間，遇多次撞碰。有網民昨日在社交平台上載短片，可見一輛紅色的士闖入盧吉道，被困在一處窄路彎位，亮起車尾紅燈，進退兩難。的士司機不斷扭軚，駛前及倒車企圖駛出彎位，惟始終無法脫困，期間更與兩旁圍欄發生多次撞碰，發出摩擦時的「吱吱」響聲，車身多處刮花並有凹陷痕跡。有男子目擊情況及拍攝，並指「其實好多年前已經有一架的士上嚟刮花晒，呢個位係一定花㗎。」盧吉道的窄路段，過往亦有不少車輛上山誤闖被困，上月中有一對年輕男女晚上山頂遊車河，同被困於路段，最後雖安全下山，惟車輛亦撞花。