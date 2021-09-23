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村口過路糾紛 司機捱斬

2021-09-23 列印
■現場為青龍頭圓墩村村口一處。
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　　一名男子駕車入青龍頭圓墩村，在村口與兩男一女因道路問題爭執，其後更遭人襲擊，男子手部被斬傷，送院治理。

　　一名三十六歲男子昨早六時許，駕車返回位於青龍頭圓墩村附近寓所時，在村口疑遇兩男一女阻路，期間發生口角，事主其後沿龍如路將車輛駛入停車場，突然一名男子手持長逾二十厘米的菜刀向事主施襲，事主走避不及，被斬傷右手臂，並留下約四厘米長的傷口。



　　兇徒完事離去，事主妻子協助報案。警員接報到場，有警員到場在村內兜截疑兇，惟暫未有發現。救護員到場為事主包紮，後由救護車將他送院治理，警方正追緝年約二十至三十歲施襲者。

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