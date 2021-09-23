65%受訪高中生：文憑試英文欠生活關連

香港教育政策關注社和香港女教師協會訪問一千二百四十一名高中生，近六成受訪者認為學習英文是文憑試最辛苦的階段，另有六成五學生擔心，文憑試的英文課程與日常生活欠缺關連，只有三成的學生表示有信心在學校所學到的英文，能應付未來升學及就業需要。團體認為，本港學生對學習英文缺乏動力，教育局應檢視中學英文課程，同時讓課程與日常生活接軌，提升學生的學習興趣和信心；學校應由初中起集中提升學生對英文的興趣。另外，在收生的高度競爭情況下，用中文作為主要教學語言的學校容易被標籤及視為次等，教育局應檢討相關問題。