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外傭滑倒神沙滿地 路人紛出手相助

2021-09-23 列印
外傭滑倒神沙滿地 路人紛出手相助
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　　馬路上又見好人好事。近日有網民上載一段車Cam影片，可見深水埗一名外傭疑因天雨路滑，過馬路時不慎滑倒，手中硬幣散落一地。幸好，身旁多名路人紛紛幫手拾回硬幣，網民都留言：「香港本質，守望相助！」「香港總有好人好事。」

　　從影片可見，在深水埗欽州街與福華街交界，一名戴著紅色頭巾的外傭正在過馬路，疑因天雨路滑，不慎滑倒，手中硬幣亦散落一地。一名男子隨即扶起外傭，並有近十名熱心途人幫忙拾回硬幣，交還外傭。最後，一名女子「護送」該名外傭返回行人路。



　　上載車Cam影片的網民大讚：「香港人，OK嘅！」亦有不少網留言：「香港本質，守望相助。」「好有愛。」「好人好事，薪火相傳！」

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