「台灣殺人案」女死者潘曉穎的媽媽在中秋節向傳媒發放錄音，指第四個中秋沒與女兒一起度過，現在仍感痛心難過，要求特區政府重新考慮在港審理案件。保安局指沒權安排自首保安局回應指，只要台灣當局不再政治操弄，就能了結陳同佳案，強調港府沒權代陳同佳安排自首一事。在台灣，陸委會則呼籲香港務實回應司法互助請求，讓陳同佳赴台自首。潘曉穎母親發言中，對於聖公會教省秘書長管浩鳴曾指出事件涉事兩家人同樣痛苦，她批評陳同佳一家每日都可共享天倫之樂。她指，當局給陳同佳入住安全屋，質疑警方為何要保住殺人犯，反問陳同佳有多少仇家。此外，她要求特區政府，重新考慮在港審理案件。管浩鳴回應指，十分明白潘媽媽的感受，但陳同佳何時去台灣自首，仍要視乎台灣當局何時審批手續。保安局回應指，只要台灣當局不再政治操弄，批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究，以認真和務實的態度處理事件，案件就能得到了結。局方強調，特區政府一直希望陳同佳可盡早赴台承擔法律責任，由始至今都沒有改變，但香港現時沒有法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，政府亦沒權就自首的事，代陳同佳作決定或安排。對於潘媽媽質疑，警方容許陳同佳入住安全屋，保安局表示，不會評論任何人是否受警方保護。陸委會重申，台灣和香港當局應先處理好有關管轄權及公權力的相關事宜，才能讓疑犯陳同佳到台灣。陸委會再呼籲香港政府，務實回應早前台灣方面提出的司法互助請求，才能將疑犯繩之於法。