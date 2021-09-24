不敵猛烈陣風 纜索斷裂 「漂流月球」爆破變生根

中秋佳節剛過，估不到市民迎月、賞月和追月後，目擊「水中撈月」奇景。放置在觀塘海濱外的巨型「月亮」裝置，昨早遇強風，固定的繩纜斷裂，被吹埋岸，碰上石頭漏氣，變扁平浮在海面。主辦機構就事件致歉，即時派人將「月球」撈起。有工程師指，風力明顯超出「月亮」裝置的承風力，促負責人士檢討。天文台昨早十時發出警告，指高達每小時九十公里或以上猛烈陣風吹襲香港，並有驟雨。與此同時，放置在觀塘海濱長廊對開海面，高十五米、「漲卜卜」的充氣「月球」，原以繩纜繫於躉船「發現號」上，突遭強風吹落海，不斷翻滾，滑向海濱，其後「月球」表面撞出裂痕，漏氣變扁塌，最後趟平浮於海面，最終沉入海底。相關短片在網上瘋傳，不少網民笑指漏氣「巨月」似火鍋食材「生根」；亦有人調侃指：「證明月球是會自轉的」、「真係追月」、「觀塘陸路塞車走唔到是常識吧，唯有走水路囉」、「海底撈月」、「鏡花水月，最後都係一場空」等。網民笑指「追月變撈月」這個大「月球」由上周日起一連四日在觀塘海濱展出，吸引大批市民「打卡」，展期在追月夜、即周三晚結束。主辦方「GP42」香港企業商會為事件致歉，並在社交媒體三次發文指，鑑於周三夜晚回收「月球」會有風險，改在昨早回收，卻因天氣關係，「月球」索帶意外撕裂。主辦單位啟動應變方案，即時將「月球」從海上撈起。現場可見船上工人「水中撈月」，花了約半小時，在中午十二時把「月球」殘骸回收上船，其間海事處船隻在旁監察。「巨月」由特製加厚夾網布及LED燈帶製成，設計概念來自海上的月光倒影。主辦當局未有透露在何處製作。香港機械工程師盧覺強指出，事發時風力強勁，超出「月球」承風力，「證明綁住月球個條索帶設計得唔夠粗」，促請當局檢討，下次要選擇足夠結實的繩索。他認為，「月球」是充氣的，即使海上滑行，對船隻不構成風險，「除非有人係度玩舢板，就比較危險」；即使滑上海旁馬路，也不會對行車構成太大危險。海上裝置須評估受風能力本港過去有多次在海旁設置大型充氣展品，好像一九年三月由旅發局主辦的《KAWS︰HOLIDAY》亞洲巡展，一個全長三十七米的巨型充氣公仔COMPANION睡在添馬公園對開海面。發展局發言人回應指，海上裝置展出前，須由註冊測量工程師評估其承風能力，並以足夠強度繩纜繫好，確保穩固安全，不會斷纜飄浮。同時，若掛起三號風球，會馬上拆除，以確保安全。