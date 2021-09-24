第二期消費券下周到手 商場紛推優惠獎賞吸客

萬眾期待的第二期電子消費券，將於下周五、十一國慶發放，不少商場率先推優惠吸客。信和集團旗下商場舉行大抽獎，最高向客人消費回贈百分之二百消獎賞，又與八達通合作，送出六萬份禮物，總值一百二十萬元。新鴻基旗下的沙田新城市廣場亦推出獎賞活動，市民最高可獲二千六百元消費券回贈。信和八大商場推120萬消費獎賞信和由十月一日至十一月十四日與八達通合作，在旗下八大商場推出消費獎賞，送出共六萬份總值一百二十萬元的獎賞。市民在相關商場以八達通即日單一消費滿三百元或以上，成功登記消費後即可換領五十元現金券或指定商戶現金券。信和旗下五個商場亦會大抽獎，市民在下周一至明年一月二日期間消費指定金額，登記後即可賺取電子抽獎券，有機會獲高達百分之二百回贈。信和指商場八月營業額顯著提升，屯門市廣場、奧海城及荃新天地的人流錄較去年同期增加兩成，商戶生意額亦與一八年八月相若，消費額比上年同期上升七成。集團料十一國慶假期人流及營業額，將較去年同期分別上升兩成及三成。新城市廣場推「三重加倍賞」此外，沙田新城市廣場在十月一至十一月三十日期間，推出「電子消費券三重加倍賞」，市民最高可獲二千六百元購物消費券回贈，而市民即日起至今年底，透過Wechat Pay HK及八達通消費滿指定金額，亦可獲得商場指定的現金券或電子禮券。新鴻基指，沙田新城市廣場八月人流及生意額分別按年升兩成及三成，料第二期消費券會進一步刺激人流及生意額，預期十月人流及生意額均有雙位數字增幅。另外，美麗華集團推出第二階段的「消費券多重賞」，由下周五至今年底，市民以四種電子支付平台於Mira Place、The Mira Hong Kong等消費，即可享多重優惠，包括商場限定最高百分之二百的現金券回贈、美麗華旅遊旅行團折扣優惠等。