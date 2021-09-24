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東涌違法放煙花 區議員促警加強巡邏

2021-09-24 列印
東涌違法放煙花 區議員促警加強巡邏
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　　有人每逢佳節違法放煙花。在中秋節和翌日，均有人在東涌一帶燃點煙花，巨響騷擾附近居民。有區議員指，當區燒煙花、爆竹問題一直屢見不鮮，促請警方加強在海面及煙花匯演黑點巡邏。

　　中秋節及追月夜，有人公然放煙花。消息指，東涌灣有人分別於沿岸及侯王古廟對出的海面放煙花，把漆黑天空照亮，連連發出巨響，此起彼落，歷時約兩分鐘。有東涌居民指，中秋節連日都聽到煙花巨響，直言夜間慘被煙花巨響驚醒，斥有人是否「攞正牌」放煙花。



　　離島區議員徐生雄指，東涌較多沿海地帶，臨近節慶日子，都有人在海皮位置以及船艇上放煙花。徐表示，非法燃放煙花、爆竹除帶來一定危險性外，造成噪音污染，必須打擊。他指，煙花、爆竹等燃放物料，多經海路走私進港，促水警加強巡邏，截查可疑船隻，以堵源頭。

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