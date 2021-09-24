由國企入主處理債務 傳恒大重整架構分拆三獨立個體

外電引述消息指，中央計劃將恒大分拆為三個獨立個體，並由國企入主，先保障買入恒大樓盤及理財產品的人，但預料公司股東及境外債券持有人將蒙受較大損失。報道指，中央會參考海航重組債務的做法，派員進駐取代現有管理層，之後重整架構，並出售資產套現。
許家印要求全力復工
恒大創辦人及集團主席許家印周三深夜十一點緊急召開「復工復產保交樓」專題會，共四千多名高級員工參與。許家印會上表示，必須認識到全力以赴抓好復工復產的重要性，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務，是公司一定要承擔的責任。他強調，以實物償還理財產品的方案要繼續細化和深化。子公司恒大地產公佈，昨會向一隻債券持有人支付利息，預計涉及二點三二億元人民幣，但是通過場外協商解決，沒披露細節。同時，恒大一隻境外美元債券昨亦要支付八千三百五十萬美元利息，如未能付款，將有三十日寬限期，之後才正式違約。
滙豐控股行政總裁祈耀年認為，恒大的情況令人擔憂，要注意市場會否受更大衝擊，但暫看不到對集團有直接影響。外電統計，滙豐持有恒大債券約值兩億美元。此外，恒大股份昨一度急升百分之三十二，收市升近百分之十八；恒大物業收市升近百分之八；恒大汽車最多跌近半成，收市輕微倒升。