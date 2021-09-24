日秋祭在港百活動為期兩月

日本駐香港總領事館聯同日本及本地公司合辦的第六屆「日本秋祭in香港─魅力再發現」昨日揭幕，為期兩個月的項目將舉辦超過一百個活動，包括電影、表演藝術、體育、餐飲、工藝等，向公眾推廣日本文化。剛上任的日本駐香港總領事館總領事岡田健一期望，疫情期間，市民仍能通過「秋祭」感受日本。對於日本能否和香港建立「旅遊走廊」，重啟旅遊發展，他表示尚未有時間表，但希望通關後，港人可「去返夠本」。疫情下市民無法到日本旅行，今屆「日本秋祭」有逾百個活動，比去年增加，活動會以線下及線上形式舉行，讓市民一解「相思之苦」。部分項目將會和日本當地連線，包括將於十一月直播德島縣的「秋天的阿波舞」活動。此外，香港藝術中心古天樂電影院將在十一月舉行日本電影節—《情死百寶盒：大林宣彥電影展》，將放映去年四月逝世的日本著名導演大林宣彥九部經典作品，包括《廢市》、《日本殉情傳》，以及臨終前執導的《花筐》等，亦會舉辦講座。表演藝術體育餐飲為了讓市民身在香港都能品嘗到日本的美食，「秋祭」舉行期間，將有超過三十個餐飲活動，多個商場、酒店、餐廳及超級市場會進行推廣優惠。主辦單位之一的「大門酒造」會聯同其士集團，在十月逢星期日舉辦清酒工作坊，超過三十款清酒讓市民免費試飲及購買優惠，讓市民重拾在遊日的感覺。東京奧運的氣氛熱烈，「秋祭」亦有多個充滿日本文化的運動讓市民參與，包括合氣道示範和劍球教學等活動，當中劍玉兄弟花式劍球專門店，將會在D2 Place一期的店鋪內提供免費現場教學、劍球介紹及進行花式表演，主辦的香港花式劍球協會會長李浩翔指，他們是第二年參加「秋祭」，認為活動令更多人認識劍球這項運動。至於一眾玩具迷，「秋祭」亦包括「玩具收藏家販售展之港原創」，D2 Place一期將展出大量日系玩具，亦有香港玩具設計師發售自家開發的產品，藉此推動原創玩具。截至二○一九年，香港連續三年有超過二百二十萬人次到訪日本。總領事岡田健一表示，收到不少「何時能到日本旅遊」的查詢，惟他表示通關還需要多點時間，希望通過「秋祭」感謝香港人對日本的熱愛沒有降溫，同時希望市民透過活動感受日本。岡田健一亦表示，日本通關後，港人可考慮到鄉郊縣市，人口較少，感染新冠病毒風險會較低。