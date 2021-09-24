前年上水廣場反修例示威中，一名十九歲青年參與圍毆拍片的男途人，被追截後作激烈反抗，試圖搶去警員的霰彈槍。被告陳鎮顯（圖）早前承認兩項拒捕罪，被裁定暴動及企圖無牌管有槍械罪成，被判囚四年九個月。法官姚勳智昨判刑時指，被告隨便地傷害無辜的人，以手箍途人頸部，可幸沒有為對方造成永久性傷害，又指暴動是嚴重罪行，需考慮事件是即場發生還是有預謀，被告在本案中罔顧法紀，並擔當前線角色。就搶槍罪而言，若非長槍的扳機被鎖上及警方趕及到場，後果將不堪設想。惟考慮到被告沒有犯罪紀錄，重犯機會低，期間努力學習，故就暴動罪判處四年三個月監禁；就企圖無牌管有槍械判處兩年半監禁；就兩項拒捕罪各判處一個月監禁，其中六個月刑期與暴動罪分期執行，總刑期為四年九個月。辯方求情時引述被告的背景報告指，他經歷今次事件後生命已產生巨變，明白案件性質嚴重，並願意接受懲罰，形容「事實上好少見到有咁好嘅報告」。辯方續指被告盼服刑後重新開展學業，以較溫和的方法令社會進步。大埔警區總督察宋程慧昨回應判刑時指，警方歡迎法庭裁決，認為裁決反映事件的嚴重性及暴力程度，並具阻嚇力，呼籲年輕人勿以身試法，重申警方絕對不容許任何破壞公眾秩序，影響公眾安全的行為，對任何暴力及違法行動，定會果斷執法，追究到底。被告陳鎮顯於前年十二月二十八日，在上水廣場外行人天橋和二樓大堂抗拒兩名警務人員，參與暴動及企圖無牌管有一枝警用霰彈槍。他原另涉襲警罪，經審訊後被裁定罪名不成立。