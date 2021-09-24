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押後至十一月底再審訊 ﻿民主派初選案﻿﻿14人可續保釋﻿

2021-09-24 列印
■楊雪盈等可以原有條件保釋外出。
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　　民主派初選案中，四十七人被控「串謀顛覆國家政權罪」，當中十四人獲准保釋。案件昨提訊，《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉押後所有被告的案件至十一月二十九日再訊。獲准保釋的十四人可繼續保釋，而其餘三十三人至今還柙超過半年。

　　案件昨於西九龍法院提訊，有大批市民輪候旁聽，多名警員駐守戒備。除了劉偉聰外，眾被告均有律師代表。被告之一的何桂藍昨午向法庭申請保釋被拒，代表律師在庭上亦申請撤銷傳媒報道保釋法律程序的限制，同樣被法官拒絕。



　　目前獲准保釋的十四人可以原有條件保釋外出，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成、余慧明及陳志全，而其餘三十三人至今還柙超過半年，包括戴耀廷、區諾軒、岑子杰和毛孟靜等人。

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