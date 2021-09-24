  • 2021年9月24日 星期五
  • 29º
  • 79%
熱門： iPhone宣誓打針優惠市建局陶傑

日報新聞 > 港聞

觀塘半小時兩巴士女客遭非禮

2021-09-24 列印
　　觀塘區昨早半小時內發生兩宗巴士非禮案，有兩女子分別遭男子非禮，警方接手調查，暫未有人被捕，初步調查相信疑犯不屬同一人。

　　一名三十歲女子昨晨八時零五分在觀塘偉業街報案，指早前乘搭巴士時被一名年約四十歲本地男子非禮，對方其後落車逃去。警員將案列作非禮，交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進，追緝涉案男子身材偏瘦，蓄短髮，案發時身穿藍色短袖上衣。



　　至八時半，警方再接到一名二十歲女子在秀茂坪道報案，指自己同在巴士內被一名男子非禮，警員到場了解時，惟疑犯已逃之夭夭，正追緝一名年約二十至三十歲本地男子，身高約一點七米，蓄短髮，案發時身穿白色短袖上衣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd