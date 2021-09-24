觀塘半小時兩巴士女客遭非禮

外展打針隊入社區為市民注射疫苗，明顯提升了整體接種率，加上派送小優惠，大大刺激了長者的接種意欲。由於這種兩條腿谷針路線證明有效，當局必須持之以恆，並且加以優化，讓偏低的長者接種率回頭上升。 繼政府新冠疫苗外展隊早前到樂富商場為市民打針，並派發一包米，受市民歡迎，尤其是長者，反映部份長者並非怕打針，而是原先須預約並按時到指定場所打針的安排，對長者而言太過麻煩，部份人也不懂得預約，於是遲遲未有意欲去打針。自政府派外展打針隊入社區，才發現移船就磡，大大方便長者，原來他們是願意打針的。 派米安排亦令不少長者樂於打針，反映部份長者並非不想參加各式各樣的谷針大抽獎，但礙於他們不懂如何上...

2021-09-24