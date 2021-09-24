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﻿深水埗區議員李文浩﻿ 表明﻿拒出席宣誓儀式﻿

2021-09-24 列印
﻿深水埗區議員李文浩﻿ 表明﻿拒出席宣誓儀式﻿
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　　第二場區議員宣誓儀式今日舉行，涉及九龍區區議會的區議員。深水埗區議員李文浩昨表明拒絕出席宣誓儀式，料會因此喪失區議員的資格。

指有準備被DQ



　　李文浩直言已有心理準備會被DQ，但指不能無休止配合特區政府，強調參選時並沒有宣誓這個規則。據悉，除李文浩外，其他區議員已回覆會出席今日的宣誓儀式。李文浩早前曾發表聲明，指鑑於局勢不可預測，長沙灣社區發展力量無限期停止運作。他當時指估計設置街站超過五百次，接觸數以十萬計的市民，fb專頁一直充當他的發言平台，不時出現與敵對陣營隔空罵戰的場景，「繼續運作組織並以組織專頁名義發言，將會變得雞肋，且會令義工身處不必要危險之中」，為免出現不可控狀況，他指長社力的「歷史任務已經完結」。

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