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「開﻿漏藥」致鄧桂思﻿死亡 ﻿聯院兩醫生除牌緩刑﻿

2021-09-24 列印
■死者鄧桂思（圖右）。
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　　聯合醫院於二○一七年未有為腎病及乙型肝炎女病人鄧桂思處方抗病毒藥，令她其後出現急性肝衰竭需兩度換肝，最終於同年病逝。醫委會聆訊昨裁定涉事兩名聯合醫院醫生專業失當成立，分別被判除牌五個月及三個月，獲准緩刑。

　　涉事醫生林治崑及陳小劍均被指控兩項專業失當。控方指兩人未有察覺鄧桂思為乙型肝炎帶病毒者，並未同時處方乙肝抗病毒藥物；兩名醫生若有處方抗病毒藥物，可減低鄧乙肝發作的風險，認為兩人能力低於水平。兩醫生承認過失，向出席聆訊的鄧桂思女兒Michelle鞠躬，林更飲泣「懇求你們的原諒」。



　　醫管局行政總裁高拔陞指其中一位涉事醫生已離開醫管局，局方已在醫院的臨牀管理電腦系統加設提醒功能，希望透過程序上的改善及科技，避免事故再發生。

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