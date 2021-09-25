研究劃出五個市區更新潛力地區，包括「旺角東水渠道城市水道」、「旺角東亞皆老街商貿/聯繫樞紐」、「旺角西旺角街市更新活化」、「油麻地北油麻地果欄」、「油麻地南西九龍門戶綜合發展」。其中「油麻地北油麻地果欄」建議，將油麻地果欄活化為一個特色旅遊景點，保育其特別的文化價值；同時，當局會在果欄毗鄰巧翔街的一幅用地，興建一幢多層商業大廈，將其基座用作水果批發市場，以重置現時果欄的批發作業。至於現時果欄的建築群，則保留作水果零售，以及旅遊相關用途。此外，當局會在果欄以南的土地，興建新的精品酒店及休憩空間。
花墟設大型水道公園
市建局亦建議將現時位於花墟徑的水渠改建為水道，供市民消閒康樂之用，並興建大型水道公園。另外，局方亦打算在位於旺角西的門戶位置，鄰近朗豪坊的旺角街市，透過在一個特色市集大堂內整合周邊的小販攤檔，體現地區文化和特色。
研究表示，油麻地及旺角兩區人口稠密，在研究範圍內的三千三百五十幢現有樓宇中，約六成五的樓齡超過五十年，其中四成七的樓宇狀況為「欠佳」、「失修」。全面落實藍圖後，可將區內人均居住面積，由一百九十四方呎，增加至二百三十七至二百八十方呎；同時希望提供更多「港人首置上車盤」。此外，完成重建後，將維持現有二十一點三萬人口為上限，下限為十五萬人。
重建區可建港人上車盤
研究亦制定「正、負、零」三個概念藍圖方案。「正」方案即是重點促進經濟增長，增加總樓面面積；「負」方案是透過大規模重組和減少人口，創建宜居城市；「零」方案即是在維持現行分區計劃大綱圖容許的總樓面面積的基礎上，改善宜居環境。發展局指會採納「正」方案作規劃願景。
九龍果菜同業商會理事長張志祥向本報表示，難以清楚區分果欄的零售及批發，而巧翔街與果欄已相隔一條中九龍幹線，對方案有保留。旅遊業促進會總幹事崔定邦則指果欄具深厚歷史，若活化可與油麻地戲院等地標形成點、線、面的旅遊配套。