重建油麻地及旺角終有具體進展，市建局昨日公佈《油麻地及旺角地區研究》，提出五個具市區更新潛力的地區，包括建議將備受關注的油麻地果欄，活化為旅遊景點，保留其建築群作水果零售，以及旅遊相關用途，在毗鄰興建多層商業大廈重置水果批發市場。此外，當局亦計劃建設更多「港人首置上車盤」。政府歡迎研究提出的建議方向，立法會將開會討論相關建議。研究劃出五個市區更新潛力地區，包括「旺角東水渠道城市水道」、「旺角東亞皆老街商貿/聯繫樞紐」、「旺角西旺角街市更新活化」、「油麻地北油麻地果欄」、「油麻地南西九龍門戶綜合發展」。其中「油麻地北油麻地果欄」建議，將油麻地果欄活化為一個特色旅遊景點，保育其特別的文化價值；同時，當局會在果欄毗鄰巧翔街的一幅用地，興建一幢多層商業大廈，將其基座用作水果批發市場，以重置現時果欄的批發作業。至於現時果欄的建築群，則保留作水果零售，以及旅遊相關用途。此外，當局會在果欄以南的土地，興建新的精品酒店及休憩空間。花墟設大型水道公園市建局亦建議將現時位於花墟徑的水渠改建為水道，供市民消閒康樂之用，並興建大型水道公園。另外，局方亦打算在位於旺角西的門戶位置，鄰近朗豪坊的旺角街市，透過在一個特色市集大堂內整合周邊的小販攤檔，體現地區文化和特色。研究表示，油麻地及旺角兩區人口稠密，在研究範圍內的三千三百五十幢現有樓宇中，約六成五的樓齡超過五十年，其中四成七的樓宇狀況為「欠佳」、「失修」。全面落實藍圖後，可將區內人均居住面積，由一百九十四方呎，增加至二百三十七至二百八十方呎；同時希望提供更多「港人首置上車盤」。此外，完成重建後，將維持現有二十一點三萬人口為上限，下限為十五萬人。重建區可建港人上車盤研究亦制定「正、負、零」三個概念藍圖方案。「正」方案即是重點促進經濟增長，增加總樓面面積；「負」方案是透過大規模重組和減少人口，創建宜居城市；「零」方案即是在維持現行分區計劃大綱圖容許的總樓面面積的基礎上，改善宜居環境。發展局指會採納「正」方案作規劃願景。九龍果菜同業商會理事長張志祥向本報表示，難以清楚區分果欄的零售及批發，而巧翔街與果欄已相隔一條中九龍幹線，對方案有保留。旅遊業促進會總幹事崔定邦則指果欄具深厚歷史，若活化可與油麻地戲院等地標形成點、線、面的旅遊配套。