﻿外交部列《清單》﻿﻿ 證美干預港事務﻿

外交部發佈的《清單》列出美國的五類行徑，第一類為炮制涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，大肆干涉中國內政，共有四項；第二類為悍然實施制裁，妄圖阻撓《香港國安法》和中國全國人大有關決定在香港順利實施，涉十四項。至於第三類為污蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定，涉四十八項；第四類為包庇支持反中亂港份子，為其兜售「港獨」主張、散播政治謊言提供平台，是非不分、顛倒黑白為違法份子說項，有二十五項；而第五類為多邊串聯施壓，糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手畫腳，共有十一項。
特區全力支持外交部發出清單
港澳辦發言人指，外交部發佈《清單》，是對美國一再污蔑抹黑中國政府對香港管治，和悍然對中國政府官員進行所謂制裁的有力回擊。從《清單》可見，美國干預香港事務、支持反中亂港勢力是何等的赤裸裸。
中聯辦發言人表示，從對等制裁美國有關人員和實體，到出台《反外國制裁法》，再到發佈《清單》，充份彰顯中方堅決反對外部干預的堅定決心。
特區政府表明，全力支持國家外交部發出清單，羅列美國干預香港事務及支持反中亂港勢力的惡行，清楚揭穿美國的惡行，鐵證如山。特區政府將繼續堅定地執行《香港國安法》及全面貫徹落實「愛國者治港」原則。