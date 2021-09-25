支聯會去信保安局 指不認同危害國安指控

支聯會今日將舉行特別會員大會，表決是否解散，如果決議獲通過，支聯會就會立即進入清盤階段，實質上等於組織已告解散。
此外，支聯會副主席鄒幸彤早前被控「煽動他人顛覆國家政權罪」及「沒有遵從通知規定提供資料罪」，她昨午在西九龍裁判法院的保釋覆核被拒。
重建油麻地及旺角終有具體進展，市建局昨日公佈《油麻地及旺角地區研究》，提出五個具市區更新潛力的地區，包括建議將備受關注的油麻地果欄，活化為旅遊景點，保留其建築群作水果零售，以及旅遊相關用途，在毗鄰興建...
2021-09-25
內地「十一」黃金周即將來臨，內地有線上旅遊平台發表報告預計，黃金周期間，內地將有六點五億人次出遊，恢復疫情前，即二○一九年同期的八成以上。受近期零星疫情影響，多數遊客選擇本地遊或周邊遊，其中廣州、珠海...
2021-09-25
由於駕駛重型貨車（HGV）的司機（包括運油車司機）短缺，英國全國各地的燃油供應鏈大受影響，迫使英國石油公司（BP）和埃索石油公司（Esso）部份油站關閉，其他油站出現等候入油的車龍。首相約翰遜的政府敦...
2021-09-25
南豐及港鐵合作發展、位於將軍澳日出康城的新盤LP10，日前加推179伙應市，新價單涵蓋兩房至四房戶型，折實價由953萬元起，折實平均呎價17436元，料短期公佈銷售安排。 南豐集團香港地產處執行董事許...
2021-09-25
港股連彈兩日後轉跌，下午傳出恒大（3333）仍有兩筆債息須繳付，但遲遲未公佈處理方法，令港股沽壓加劇，恒指曾挫415點，低見24095點，最終收報24192點，跌318點；國指收報8604點，跌128...
2021-09-25
今夏轉會市場身價最高的基亞利殊和盧卡古，加盟曼城及車路士以來表現出色，今晚英超在史丹福橋球場一較高下。前者率先豪言在大戰顯身價，有望聯同中場猛將奇雲迪布尼，施展全面的傳射技術征服球場，令在豪門大戰顆粒無收的新魔獸相形見絀，客勝可捧。 （Now611、621今晚7:30直播） 今夏轉會市場身價王基亞利殊與次席的盧卡古，同樣有出色表現。後者回歸藍獅各賽事六場入四球，但兩場英超豪門大戰對利物浦和熱刺都顆粒無收，近四次英超跟哥迪奧拿指揮的曼城交鋒亦無進帳，可見其力量型踢法在勁敵面前毫無作用。 中場孖寶有火花 相反，基亞利殊今季不同戰線六場入球及助攻各二，揚言有信心在大戰踢出身價：「...
2021-09-25
Joyce 私心推介在剛過去的奧運中香港隊史上最佳成績，而劍擊代表隊張家朗相隔25年後為香港隊奪得一面金牌。張家朗上台得獎時穿上 Nike Dunk Low 白綠色波鞋，波鞋原價只需要數百元，但現時其...
2021-09-22
上月中，一代大俠狄龍忽然傳出在浴室昏厥，緊急送院後更一度命危！其子譚俊彥（Shuan）火速闢謠，澄清父親身體好好，又於社交網貼出兩爺孫溫馨合照，斥發放假消息的人不負責任；事後Shuan太太任祉妍也上載...
2021-09-25
收到一封自稱電訊公司發來的電郵，說電訊公司電腦系統更新，用戶的電郵資料也必須更新，不然就如何如何，然後要我點開「在此處更新」的按鈕。 我當然不會去點開那個按鈕，因為我用開的電訊公司是香港的，香港電訊公司發的中文電郵是繁字的，而這一封要我更新資料的電郵是用簡體字寫的。很明顯，又是詐騙電郵。到底詐騙甚麼不知道，但你把自己的資料傳給他們，總不是甚麼好事。話再說得徹底一點，即使這是一封繁體字的電郵，我也不會理睬，因為這不是電訊公司的行事手法。 有道是「好奇害死貓」，許多人就是死在「好奇」這兩個字上。人不是不可以好奇，但要有常識，常識會告訴你值不值為某件事情好奇，也大概知道甚麼樣的好...
2021-09-25
南非賽馬史上贏取最高獎金賽駒「精闢圖像」，於前日在其出任種馬的Hemel'N Aarde Stud牧場離世，終年十七歲。「精闢圖像」在南非服役時由馬佳善訓練，三歲時勝出好望角堅尼和好望角打吡，成為○六/○七年馬季南非最佳三歲馬。 在四歲時「精闢圖像」被運往杜拜出賽，轉交由布學文訓練，起初由莫雅策騎，在傑貝哈得錦標跑第二，後來出戰國際一級賽杜拜免稅店錦標，回配曾替其贏馬的騎師馬安東，最終擊敗日本馬后「伏特加」和香港馬王「牛精福星」贏馬，其後「精闢圖像」再贏出當年新加坡全年最高獎金大賽。 「精闢圖像」服役時間共贏出十場頭馬，取得獎金約二千四百萬港元。 馬場浮世繪
2021-09-25