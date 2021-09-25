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支聯會去信保安局 指不認同危害國安指控

2021-09-25 列印
　　支聯會昨日去信回覆保安局局長鄧炳強，指不接受和不認同他和警務處處長蕭澤頤對支聯會的定性，看不到政府有清晰和足夠理據顯示支聯會的存在是危害國家安全、公共安全及公共秩序。 對於鄧炳強早前表示，將向行政會議建議撤銷支聯會的公司註冊，支聯會回應指，組織在香港合法註冊並合法運作已超過三十二年，對支聯會任何無理指控及任意取締，都違反《基本法》第二十七及三十九條等的結社自由保障。

  支聯會今日將舉行特別會員大會，表決是否解散，如果決議獲通過，支聯會就會立即進入清盤階段，實質上等於組織已告解散。



　　此外，支聯會副主席鄒幸彤早前被控「煽動他人顛覆國家政權罪」及「沒有遵從通知規定提供資料罪」，她昨午在西九龍裁判法院的保釋覆核被拒。

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