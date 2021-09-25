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連環盜竊巴士錢箱案 幕後主腦落網

2021-09-25 列印
連環盜竊巴士錢箱案 幕後主腦落網
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　　「巴士迷」疑於網站出帖招攬「錢箱收集員」，並指示受聘者偷走錢箱，警方昨以涉嫌車內盜竊拘捕一名男子，相信為幕後主腦。

　　案情指，八月起巴士錢箱連環被盜，有人分別前往大嶼山、元朗朗屏、八鄉及屯門的巴士總站，企圖登上巴士偷取錢箱，最終有三人被捕，他們均稱應徵「錢箱收集員」期間，收到自稱巴士公司職員來電，指示他們於指定地點「工作」。



　　警方昨日在葵涌拘捕一名二十四歲男子，涉嫌車內盜竊，並檢獲巴士錢箱及相信用作開啟錢箱的特製鑰匙（見圖）。警方相信有人以每次四百元的報酬，招攬他人作「錢箱收集員」，並遙距操縱犯案。據悉，被捕人曾於九巴任職。

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