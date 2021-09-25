﻿低溫加劇新冠播毒力﻿ ﻿袁國勇籲冬天前打針﻿

本港去年冬季爆發第四波新冠肺炎疫情。由港大微生物學系講座教授袁國勇(圖)、臨牀副教授陳福和帶領的團隊發現，低溫會加劇新冠病毒散播的能力及感染的嚴重程度，呼籲市民趕及在今年冬天前接種新冠疫苗。團隊分別飼養金黃敍利亞倉鼠在三種不同環境，包括低溫（攝氏十二度至十五度）、室溫（二十一度）及高溫（三十度至三十三度），然後注射相同劑量的新冠病毒在牠們的鼻腔內。團隊發現，在低溫環境飼養的倉鼠，感染七日後的呼吸道組織都有明顯更高的病毒滴度和病毒載量，肺部出現嚴重發炎和出血，沒有恢復的跡象，口腔拭子病毒載量在第十天至第十七天亦較高，而血清中和抗體滴度則在第七和第三十天後明顯較低。港大發現感染嚴重程度亦增研究結果顯示，低溫會加劇新冠病毒散播的能力、感染的嚴重程度、和促炎性細胞因子及趨化因子的水平，並抑制受感染倉鼠的中和抗體反應。團隊建議，所有符合接種條件的市民，在今個冬天前接種新冠疫苗，以降低在即將到來的冬天染病後的嚴重性。有關研究已在國際科學期刊《Clinical Infectious Diseases》在線發表。另外，下周三起，瑪麗醫院S座三樓、伊院日間醫療中心地下，以及屯院主座地下大堂將設立疫苗接種站，方便在醫院覆診的人士即時接種復必泰疫苗，市民在接種第一針時，會被安排日後在同一接種站或其他社區接種中心打第二針。若市民選擇接種科興疫苗，會轉介往鄰近的社區接種中心。打針紀錄增生產商等資料政府昨天宣佈，將更新疫苗接種紀錄，增添接種人士出生日期、性別及接種疫苗的生產商資料，配合英國等海外地區入境規定，已建議英國政府盡快認可本港的更新版疫苗接種紀錄。