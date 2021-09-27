﻿公安五月曾派直升機 嚴打私梟快艇 中港將聯手行動 揪出撞警艇兇手

走私大飛前日撞沉水警截擊艇，釀成女高級督察林婉儀失蹤事件。私梟目無法紀，形同「謀殺」，中港兩地執法部門大為震怒。有消息稱，針對有組織性的走私勾當，中港兩地同時鎖定涉案的走私團夥，務求清剿背後集團及揪出案中撞警兇手，本港警方有組織罪案及三合會調查科（O記）將接手追查。另一方面，早前有內地短片流出，廣東警方曾出動直升機狙擊大飛，顯示內地決心重擊海上走私份子。水警截擊艇前日在沙洲對開海域，追截走私船隻期間被走私大飛惡意撞翻，艇上四名水警被拋飛落海，當中三人受傷獲救，但三十七歲女高級督察林婉儀墮海後一直失蹤；事發時有近百艘大飛，光天白日下，如「海上螞蟻」肆意走私，更目無法紀撞沉水警艇，令中港兩地執法部門大為震怒。消息稱，中港兩地執法部門將同時出擊，務求剷除背後走私集團及揪出案中撞警兇手。將掃蕩私梟根據地消息續稱，中港兩地警方將狙擊涉龐大走私集團的幕後人士及提供貨源者，務求將毒瘤連根拔起，「O記」稍後接手追查案件。有指涉及今次撞沉水警而被通緝的船隻，警方劍指其背後港方操控集團及相關人士，並會掃場逼使對方交出涉嫌撞警兇手；內地警方亦獲目擊者提供的線索，鎖定涉案內地團夥全力緝兇，實行中港兩地同時行動拘人，還失蹤者一個公道。廣東警方表示，當局正開展當前「八大專項行動」，繼續牽頭打擊代號「百日攻堅」反走私行動，嚴打走私違法犯罪行為，嚴打涉及走私的「三無」船舶，確保社會穩定繁榮；另外，亦會與港方定期進行執行相關打擊違法行為。內地近日有相信是廣東特警掃蕩大飛群的短片流出，該短片片長三分零九秒，時間為今年五月，地點是珠江沿岸一個名叫「東涌橋」沿海地方；片中可見約有三架公安直升機，分頭追逐大飛群，多艘配有五個舷外機的「超級大飛」，爭相高速逃命，他們各自或三至五隻大飛，於海上亡命飛馳逃走，令海上不停揚起長長白頭浪。「好精采，好多大飛呀，後面有警艇追緊」，目擊事件的民眾駐足圍觀，發現除直升機圍剿大飛群外，海警亦派出船隻配合海路追截，逼使大飛如蜂巢被搗群蜂亂舞四散，過程驚險萬分；現場更傳出卜卜槍聲，目擊者估計是直升機上有人開槍制止大飛逃走，途人紛紛找掩護物保命。廣東扣查百艘走私艇片中亦見有傷者躺在大飛上待援，懷疑中槍受傷，另有相信是特警人員在旁協助，同一短片亦見到警方直升機低飛接近民居，相信是特警從機上沿吊索而下，追捕在岸上逃走的私梟；當日行動是廣東公安「百日攻堅」反私梟行動，共拘捕三十四人，扣查近百艘涉案船隻，包括四十九艘大船、二十九隻大飛及十六隻中飛，顯示內地當局嚴厲打擊海上走私活動的決心。