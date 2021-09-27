教育局推新教材 識別支援高風險自殺學生

教育局指新學年剛開始，教師是識別和幫助有自殺風險學生的關鍵人物，應具備「守門人」的知識和技巧，局方已着力提供相關訓練，並推出新的網站，上載識別和支援相關學生的手冊，亦希望學校可以為新入職教師安排培訓。教育局教育心理學家李頴怡在網上撰文，指學生有時不太願意向教師透露個人問題，但會在日常生活流露明顯的警告訊號，如在言談間或在社交媒體提及負面的想法、學業成績突然下滑以及經常離群獨處等。因此學生和家長都需要接受「守門人」的訓練，希望大家對學生的求助訊號提高警覺。家長在促進子女的精神健康及協助他們面對壓力或情緒問題時，擔當重要的角色，教育局為家長舉辦網上工作坊，以提升識別和支援有精神健康困擾子女的能力，本學年工作坊的名額會增至五百名。