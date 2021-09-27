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臨時選民登記冊出爐 年輕選民減4.28％

2021-09-27 列印
　　立法會選舉將會在十二月十九日舉行，提名期將在下月三十日展開。選舉事務處昨日公佈臨時選民登記冊，地區直選選民約有四百四十七萬人，增約四百人，但年輕選民按年下跌百分之四點二八。

　　今年地區直選的選民人數約有四百四十七萬人，地區直選選區由五個增至十個，其中新界西南的選民最多約有五十一萬人；香港島西最少只有三十七萬名選民。按年齡分佈分析，今次選舉十八至三十五歲選民按年下跌百分之四點二八；三十六歲至六十五歲選民亦下跌百分之〇點一八。



　　今年功能界別約有二十二萬名選民，其中九成六是個人票。多個界別中，飲食界選民數目按年跌幅最大達九成八，由去年約八千名個人和團體選民，跌至只有一百四十一名團體選民。

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