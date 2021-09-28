﻿沙洲追截私梟殉職 遺體二澳外海尋回 英勇Madam落更 同袍哭別

有「走私剋星」稱號的水警女高級督察林婉儀（黑白照），屢破大型走私案，她上周六在屯門沙洲一帶追截走私大飛時，與同袍乘坐的截擊艇遭撞沉，墮海失蹤，經警方連日海空搜索，昨晨於大嶼山二澳對開海面發現其遺體，終年三十七歲。親友及同袍難掩哀痛，有人抱頭大哭，淚灑水警基地。四艘警方快艇高速打圈航行，着林婉儀落更，並送她最後一程。昨天警察總部亦下半旗致哀。現年三十七歲的林婉儀，上周六早上八時許與三名同袍在沙洲一帶海面駕乘「多重任務截擊艇」，追截一艘可疑大飛，但遭大飛高速撼撞致翻沉，船上四人同告墮海，當中三人受傷獲救，但林婉儀下落不明。消防處、飛行服務隊等跨部門人員連日出動船艇、無人機等，於沙洲及龍鼓灘一帶海空大搜索，內地海警及南山海事局亦在內地水域搜救，均無發現。直至昨早近八時，有市民在距離沙洲四十公里的大嶼山二澳附近海面發現一具人形物體，報警求助。消防船及水警輪到場後撈起一具屍體，證實為林婉儀的遺體。距出事位置40公里同僚得悉噩耗，全員悲傷，救護車及多名警員在大欖水警基地待命，死者家屬到場認屍，當中見白髮老人。約九時許，林的遺體經水警輪運返基地，由多名水警合力搬上岸，多名警員見昔日隊友已逝，按捺不住，傷心哽泣，有男警員依靠同僚肩膀，落下男兒淚。有家屬亦情緒激動。約十一時許，警務處處長蕭澤頤到場了解，後有仵工到場將林遺體送上車，同袍即夾道排列送行，有人右手放在左胸，肅然站立，對英勇殉職的林婉儀致敬，目送汽車離去。同一時間，海面有四隻小艇打圈，似送林婉儀最後一程，基地籠罩在一片悲哀的氣氛中。其後，有家屬登上水警輪駛往事發海面和發現遺體現場海祭，另有約三十名疑為親友人士帶備水果等祭品到屯門龍鼓灘灘上焚香拜祭，有人不斷以紙巾拭淚。高官致哀 警總下半旗特首林鄭月娥、保安局局長鄧炳強及多名局長對林婉儀因公殉職表示哀悼，灣仔警察總部的警隊旗幟一度下半旗致哀，警方社交網站的警徽轉為黑白色。據了解，林婉儀已婚，她在○七年加入警隊，由基層警員做起，後來逐步晉升，由於喜歡水警工作，再轉調成為水警高級督察，隸屬水警總區小艇分區，擁有十四年警務工作經驗，近年偵破多宗大型海上走私案件，包括去年的走私及殘酷對待動物案，有「走私剋星」之稱。