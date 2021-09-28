開放式驚嚇遊戲 首次不設鬼屋 海洋公園哈囉喂下月回歸

踏入十月，又到萬聖節。疫情緩和，去年受疫情影響停辦的海洋公園「哈囉喂」，今年捲土重來，但受限於防疫措施，二十年來首次不設鬼屋，改為開放式景區驚嚇遊戲。若遊客欲玩盡所有哈囉喂遊戲，成人小童一律要另付二百八十元追加門票，合共需付六百四十元，加幅近七成。適逢海洋公園哈囉喂二十周年，惜因疫情限制，二十年來首次取消鬼屋，轉為開放式遊戲體驗，增加互動體驗。今年有三個需額外附費的驚嚇遊戲，均位於山上的高峰樂園，包括「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」簿等。其中，「屍襲逃亡」以人類基因突變為故事背景，遊客需隻身闖入廢城尋找血清，避開喪屍襲擊。若不購買追加門票，遊客仍可到山上三個景點遊玩，包括觀賞屍新人冥婚的「屍人大婚」，及打卡必到的「黑暗幻影」等。640元玩盡所有遊戲哈囉喂將於整個十月舉行，門票則劃分普通門票及追加門票，普通門票成人和小童分別索價三百六十元及一百九十五元。不過，若玩盡所有哈囉喂遊戲，成人小童一律需另購二百八十元「哈囉喂景點追加門票」，即遊客最多需付上六百四十元才可玩盡所有遊戲。海洋公園行政總裁黃嗣輝指，疫情限制入場人次，今年投入更多資源及人手，需調整門票以補給成本，但對門票銷售有信心。海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，驚嚇景點與整個樂園都需限制入場率至七成半，為控制人流，及提供更好體驗，故更改票價模式。他續指，有別過往嘩鬼「埋身」嚇人，今年哈囉喂會多利用儀器及效果，避免接觸遊客，而嘩鬼們全部會戴口罩，有些嘩鬼會戴上色彩繽紛的口罩，有些則會戴淨色口罩，再於口罩上化妝。