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Signal癱瘓五個半鐘

2021-09-28 列印
Signal癱瘓五個半鐘
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　　手機通訊軟件Signal發生技術故障，全球大量用家未能發送文字、圖片及錄音等。Signal營運商於香港時間下午一時許，在社交平台公佈出現技術故障，正在搶修，直到下午近四時才完成搶修，歷時約五個半小時。有本港用戶指，自昨早起未能傳送訊息，直到下午約兩時才陸續回復正常。

　　Signal營運商昨天持續在社交平台交代情況，先在下午一時許向用戶致歉，指程式因為網絡主機故障，程式暫時停止服務，正在搶修。其後又在下午三時許表示，九成九的用戶已恢復消息傳遞功能，正處理剩餘的百分之一。四十多分鐘後，營運商公佈，已順利解決問題。不過，仍有不少用戶留言指，仍未能發送訊息。整個技術故障歷時約五個半小時。



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