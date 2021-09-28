許家傑（送水輝）代言生髮片

去年十月開始，Jack許家傑（《愛回家》中飾演送水輝）代言了NEW NORDIC生髮片。合作的初衷是NEW NORDIC希望能找一位被公眾熟知，又能代表普通香港人勤奮工作的代言人。NEW NORDIC雖然是地道的北歐品牌，產品在北歐生產，但不走高貴風格。勝的是實實在在的品質和性價比，要讓普通市民都能買得起北歐品質產品。和Jack的合作既合適，又不高調。這個月內，雙方已確認合約會續簽。做產品和做人的道理是相通的。踏實做好每一個細節不僅需要成本，更需要做事的態度。打開NEW NORDIC包裝盒，每排的背面都印有產品名，這樣那怕隨身攜帶好幾排NEW NORDIC產品，比如生髮片和護肝片，也可以看名稱Hair Volume和Active Liver來識別，每一排的邊緣亦印有生產批次和過期年月，十分清晰。這種單粒的獨立包裝，既衛生，又方便攜帶，在家和在辦公室都可以隨時吃。除了睡眠片，需要在睡前一小時服用兩粒，其他產品只要以水服用或是就餐時吃都可以的。究其產品中成分，更是大有學問。以生髮片來說，當中有八種成分，其中七種是有學術文獻證明有生髮功效，第八種是礦物質銅，有維護髮色作用。這些成分的分量，是符合歐盟食品管理局的標準，絕對不存在超量有害的問題。食保健品是一種生活習慣。不能把它當成藥，因為藥的劑量很大，作用要快，是藥三分毒。保健品是日常飲食的補充，有針對性功效的保健品應該沒有激素和藥物成分，每天補充一粒，讓身體保持的更年輕健康。中秋優惠的截止日是9月30日，千萬不要錯過。在萬寧（僅售生髮片）、屈臣氏和NEW NORDIC官網都可以享受到買二送一優惠。官網購買可以全港免運費。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注Facebook和IG，隨時來電郵聯繫info@newnordic.hk。