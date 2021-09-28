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世衛重啟新冠病毒溯源調查

2021-09-28 列印
　　世界衛生組織近日籌建新的專家小組，重啟新冠病毒溯源調查。該小組名為「新型病原體起源科學諮詢小組」，包括二十名來自生物安全、實驗室安全、遺傳學、動物疾病等不同領域的專家。據了解，世衛本周末敲定小組成員名單，小組成立後的首要任務，是向出現首批確診病例的中國收集數據，有需要時甚至會親自往當地考察。

　　世衛表示，新的小組有助加快調查進度，爭取早期新冠患者的血液樣本失效前找到真相。屆時小組可能會檢視病毒是否來自實驗室、病毒是否涉及人為影響，以及評估未來病毒風險等，截至目前，中國政府尚未表態會否允許世衛專家小組入境。



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