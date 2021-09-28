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美股中段升146點

2021-09-28 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報三四九四九點，升一百四十六點；納指則報一四九四八點，跌九十九點。滙控美國預託證券價格見四十一點一七港元，升零點八七港元；騰訊則見四百六十三點四九港元，跌一點一一港元。紐約期金報每盎司一千七百五十三美元，升一點三美元；紐約期油則報每桶七十五點四七美元，升一點四九美元。



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