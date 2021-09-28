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獅城新增1934確診創新高

2021-09-28 列印
獅城新增1934確診創新高
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　　新加坡政府改行與新冠病毒共存政策後，當地疫情持續升溫。新加坡新增一千九百三十四人確診，再創單日新高，其中一千五百三十六人是社區感染；再兩人病逝，他們都沒有接種新冠疫苗。

　　新加坡昨日起再次收緊防疫措施，社交聚會及每戶家庭每日能夠接待的訪客，將收緊至兩人，餐廳堂食亦最多兩人一枱（見圖），並只供完成接種疫苗的人士用餐，為期一個月。



　　衛生部長王乙康早前預計，當地本周或會增至單日新增三千二百宗個案，目前能夠應付每日二千至二千五百宗新增個案，衛生部會開始為每日新增五千宗個案做好應對準備。

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