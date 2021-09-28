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陳茂波：《國安法》實施後 金融市場保持穩定

2021-09-28 列印
　　政府昨公佈《香港營商環境報告》，財政司司長陳茂波批評，「黑暴動亂」和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響，港府需以正視聽，指《香港國安法》實施以來，金融市場保持穩定。

　　報告分為三個章節，第一章講述美國遏華戰略對香港造成嚴重負面影響；第二章講述制定實施《香港國安法》及落實「愛國者治港」，令香港社會回復安寧穩定；最後一章節提到，重回正軌的新香港營商環境優勢突出，發展空間不可限量。陳茂波指，外有必要以客觀事實回應外間扭曲的觀點。被問到香港出現移民潮，陳茂波指香港經歷困難，未來經濟發展前景不錯，盼港人珍惜機會。



　　中聯辦支持特區政府發表報告，有力證明《香港國安法》實施後，香港經濟繁榮發展更有保障。港澳辦指報告駁斥美國污衊抹黑，有助國際社會了解真實情況。

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