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擅取公職人員資料 「起底」 政府女文書助理判囚45月

2021-09-28 列印
擅取公職人員資料 「起底」 政府女文書助理判囚45月
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　　曾在政府工作的女文書助理，自前年九月起登入入境處電腦系統，擅自取得至少二百一十五名公職人員及公眾人物等的個人資料，供予通訊程式「起底」群組發佈。她早前承認一項藉公職作出不當行為罪，昨被判囚四十五個月。

　　現年二十六歲被告孔穎琛多次未獲授權登入政府系統，將官員、法官、警員及他們的家屬等二百一十五人的個人資料，交由Telegram兩頻道管理員發放，並進行「起底」等行為。法官陳廣池指案件是有心大規模對付執法人員，目的達至欺凌。他指本案是網絡恐怖主義，形容行為歹毒。



　　網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司指歡迎裁決，指被告作為提供個人資料的來源，相比發佈者的刑責更為嚴重，相信判刑可帶來阻嚇作用。

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