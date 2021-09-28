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兩過渡房屋 獲批7.63億撥款

2021-09-28 列印
　　房屋供應不足、樓價高企是港人最大的困擾，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會昨日召開第八次會議，委員會同意資助兩項過渡性房屋項目，撥款約七點六三億元。

　　兩個資助項目分別是基督教家庭服務中心建議的將軍澳寶邑路及至善街交界過渡性房屋項目，計劃總撥款額為一點八七億元，預計可提供約三百四十個單位；另一個則為新界社團聯會社會服務基金建議的錦田第二一六○號地段（部份）及毗連政府土地的過渡性房屋項目，總撥款額為五點七六三億元，預計可提供約一千零二十個單位。



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