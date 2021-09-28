遙距診症支援不足 遠遠落後其他先進地區 港科技業界盼當局定遠程醫療指引

疫情下，遠程醫療備受矚目，本港科企均積極研發應用方案。《星島日報》報道，有科技公司看準5G實時傳送影像的優勢，研發實時救援系統，救護員只要佩戴設有超高清鏡頭的智能眼鏡，醫院內的醫生即可獲得恍如置身現場的實時影像，更可指示緊急救援程序。亦有科企研發針對癌症病人的遠程醫療會診平台，令受制於檢疫措施未能來港的跨境病人，可接受高質素的醫療服務。惟本港對遙距診症的指引及支援均見不足，並遠遠落後於其他先進地區，科技業界建議及早制定指引，急起直追。從事醫療科技研發的數碼港初創香港毅力科技，曾與本港醫院合作，製作程式分析外科醫生施行手術時的手部動作，對手術成功率的影響。其項目經理楊嘉永表示，疫情下察覺到包括醫護在內的多個行業，對遠程系統的需求大增。他以專門接收新冠患者的隔離病房為例，科技業界開發攝錄系統，令醫生可通過鏡頭了解病人病況，減少巡房的次數。視像覆診過去一年應用大增楊嘉永將相關應用帶出醫院範圍，並配合最新的5G技術，研發適用於救護員或急救員的實時救援系統，身處救援現場的救護員只要佩戴智能眼鏡，其配備的4K超高清攝錄鏡頭，可將救護員眼前的傷者狀況，以影像實時傳送至醫院。救護車內監測傷者血壓、心跳等的數據亦可實時送出，令醫生恍如置身現場，即時評估病人情況。此外，智能眼鏡的右邊鏡片設有屏幕，楊嘉永表示，如醫生在判斷傷者情況後，期望救護員可預先進行部份治療工作，可以通過屏幕展示作業程序，甚至在影像中畫出標記，確保與救護員溝通無誤。本港舉行馬拉松或行山等賽事期間，不時有參賽者受傷，楊嘉永認為若能在賽事不同位置配置系統，一旦有參賽者受傷，只要有佩戴智能眼鏡的工作人員抵達現場，醫護人員即可通過鏡頭判斷傷勢，令傷者可提早得到合適的治療。實時救援系統需要5G技術支援，醫學界近年已開始增加相關應用，其中將軍澳醫院、天水圍醫院及中文大學醫院先後在醫院範圍內鋪設5G網絡。除了可有助實時記錄及分析病人的生命表徵數據，外科醫生未來更有可能通過影像進行遙距手術。不少長期病患者在疫情不願到醫院或診所覆診，令視像覆診過去一年在港的應用大增。覓光遠程醫療則針對癌症病人的需要，設立腫瘤科專科的遠程醫療平台。其創辦人施明耀表示，醫生檢視癌症病人的病況時，需要翻閱大量X光片、掃描影像及覆診病歷，因此其平台除了提供穩定的視像會診服務，更將病人資料有系統顯示於平台介面，方便醫生跟進情況。覓光遠程醫療目前與本港三十多位醫生合作，病人除了來自本港，亦有內地人。施明耀解釋，過去不少海外人士來港看症，惟疫情下外地人來港需要隔離多日，阻礙病人來港覆診，其平台可協助海外病人解決地域限制。不過，由於各地對遠程醫療均有限制，服務暫時只推廣至內地，他期望未來可擴展至其他地區，「香港醫委會的指引是，遠程診症只適用於覆診，所以目前有內地新症的話，病人必須在內地有醫生跟進，香港醫生只能通過視像同時在場給予建議。」不過，不少醫生均向施明耀反映，由於目前本港仍未有應用遠程醫療的具體細節和標準，擔心現階段普及應用相關技術，會引來意外責任及保險的問題。施明耀認為，港府在政策制定上，明顯落後於內地及其他先進地區，並以內地為例，目前已有醫療保險承保互聯網醫療的費用，病人只要在網上呈交相關資料，即可獲得賠償。翻查資料，新加坡衞生部早在一五年起發出全國遠程醫療指導方針，就遠程醫療服務提供沒有法律約束力的指引，並在一九年發表遠程醫療產品規管指引，釐清受規管的遠程醫療產品類別，以及相關的規管方式和要求。施明耀期望港府及早制定指引，協助遠程醫療發展。