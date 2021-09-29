設多個「天文台」 把守入邨通道 公屋賭檔猖狂 放哨防冚檔

舊屋邨非法賭博禁之不絕，荃灣梨木樹邨一個隱蔽大型賭檔，由多個「天文台」把風，防範警方冚檔。據記者連日視察，桃樹樓地下暗角每晚有數十人聚賭，場面誇張。有區議員透露，有家庭主婦一晚輸掉上萬元，家用都輸清光。這個賭檔位於桃樹樓地下一個暗角位置，每晚九時後開檔，賭客都是邨內居民，多是長者、中年男子和家庭主婦。有街坊透露，有時多達三十多人聚賭，場面比澳門賭場賭枱更墟冚，「他們多數賭啤牌和排九，注碼非常大，一鋪隨時數千至過萬元上落。」該街坊估計，賭檔有人幕後操控，是集團式經營，「他們很有系統的，有人負責睇水把風，有人負責做莊收錢，有人負責放數，又會提供飲品給賭客，恍如一個賭廳。」街坊說，有賭客向賭檔借錢後無力償還，住所被人淋紅油恐嚇。記者到場即遭監視上周六晚，記者到場視察，去到桃樹樓地下時，離遠就看到有二十多人聚集，正在賭百家樂，有人叫：「三邊、三邊，怎麼又是公仔，又輸了。」賭客都十分肉緊，不時大聲呼叫。另一名婦人點算手中剩餘的鈔票，唉聲歎氣地說：「今晚運氣很差，輸了三千多元，都是回家了。」記者發現，當時賭檔至少有三名「天文台」睇水，一人注視梨木樹路，因警車多從這條路駛入邨。另外兩人就看管其他通道，以防警察入邨掃蕩。各人警覺性甚高，每當有人路過，即使上下打量一番。可能記者生面口，賭檔男子不時監視記者舉動，記者想行近一點看看賭枱情況，他們怒目相向，態度極不友善，記者只好離去。荃灣區議員陳琬琛表示，非法賭檔除了影響屋邨治安，亦衍生噪音和衞生等問題，「有賭客會隨地小便和吐痰，不但弄得臭氣薰天，還有可能傳播病毒。」陳說，警方曾多次掃蕩該賭檔，很快又死灰復燃，他促請警方再加強巡邏，以起更大阻嚇作用。