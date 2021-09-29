師奶沉迷 一夜輸光家用

曼聯近四場各賽事三敗，包括歐聯F組首輪作客1:2不敵年青人，今晚次輪主場鬥維拉利爾志矢反底，但攻擊王牌C朗拿度和領隊蘇斯克查卻被魔咒所困。前者近年迎戰黃色潛艇時表現每況愈下，成績亦不理想；蘇帥領軍出戰此賽事亦輸多贏少，兩人今仗難助紅魔走出低潮，一於博和。（Now643台周四凌晨3:00直播） 近期紅魔陷入低潮，先在歐聯F組地頭1:2不敵同組實力最弱的年青人，其後雖在英超反彈造訪韋斯咸勝2:1，不過他們緊接又在聯賽盃及聯賽不敵鐵錘幫和阿士東維拉，四場各賽事僅得一勝三負。今夏回歸紅魔的C朗拿度矢言要盡快振作：「我們必須迅速做出回應，重新振作起來，因為每一分都十分重要。」...

2021-09-29