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師奶沉迷 一夜輸光家用

2021-09-29 列印
■荃灣區議員陳琬琛。
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　　沉迷賭博，沒好結果。荃灣區議員陳琬琛透露，有個別街坊到邨內大型賭檔消遣，染上賭癮，不能自拔，「他們一有時間就去賭，好像上了癮似的，就算身無分文借錢也要去賭。」陳說，知道不少街坊賭到失去常性，「有些家庭主婦，可能丈夫都是打工仔，每月只是給她萬多元生活費，生活條件已不太好，但她們可以不顧一切，一晚便輸掉整個月的家用，之後的生活都不知怎算。」另外，陳指又有退休街坊，不用工作，無所事事，便晚晚吃完飯後去賭錢，最後輸掉數十萬退休金積蓄，以致生活潦倒吃飯也有問題，「有人甚至輸到欠下巨債，無力償還而跳樓自殺，真的很多人受害。」

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