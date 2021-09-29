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已打疫苗男子 外地病瘉返港疑復陽

2021-09-29 列印
　　衞生防護中心正調查一宗新冠肺炎外地確診懷疑復陽個案。政府昨晚圍封病人所住的北角港運城二座。

　　涉事二十二歲男病人今年四月中旬離港後，本月十二日由塞爾維亞返抵香港，周日在指定酒店完成檢疫，返回居所自我監察。他前天在社區檢測中心採集的檢測樣本，結果呈初步陽性，Ct值大於三十。



　　根據病人提供的資料，他今年四月在印度確診，六月及七月在印度接種兩劑Covishield疫苗，中心認為屬外地確診懷疑復陽個案。病人在觀塘海濱匯二座十八樓工作，最後上班日期為前日。將其工作處亦納入強制檢測。

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