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亞視「阿儀」娛賓壽宴 18人涉犯聚遭票控

2021-09-29 列印
亞視「阿儀」娛賓壽宴 18人涉犯聚遭票控
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　　有社團背景人士在元朗包房擺大壽，「亞視一姐」薛影儀（阿儀）獲邀推蛋糕進場賀壽，眾人拍手歡呼之際，警方突推門掃場，十八人涉違反限聚令而遭票控。

　　據了解，有社團頭目慶生，前晚特意在元朗西菁街的食肆包房設壽宴，網上瘋傳影片，見場內有十多人，氣氛熱鬧。當時阿儀推蛋糕進場，眾人拍手及歡迎，表現興奮，有人高叫：「錫啖先！」阿儀卻木無表情站在一旁（見圖）。惟眾人興高采烈之時，警方推門掃場，十八名顧客因違反限聚令遭票控，據悉當時阿儀已離場，未被票控。



　　亞視發言人表示，就上述活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。

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