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美股中段跌418點

2021-09-29 列印
　　美國周二股市中段下挫，杜指報三四四五○點，跌四百一十八點；納指則報一四五八七點，跌三百八十二點。

　　滙控美國預託證券價格見四十點六六港元，跌零點一九港元；騰訊則見四百六十一點四港元，跌八點四港元。紐約期金報每盎司一千七百三十七點三美元，跌十四點七美元；紐約期油則報每桶七十四點六一美元，跌零點八四美元。



　　投資者預期聯儲局在通脹壓力之下將盡快「收水」，美國十年期國債息率，昨晚升至一點五五八厘，打擊股市信心。

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