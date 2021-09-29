羅致光：當局研強制 將積金轉年金

勞福局局長羅致光接受《星島日報》專訪時透露，當局正研究取消強積金對沖後，能否將強積金自動、甚至強制轉為公共年金，為退休市民提供穩定收入。他舉例指，如一個人有四百萬元的退休強積金，以目前的年金計算，不計保費金額上限，將可演變成兩萬元一個月。羅表示，隨着退休人士增加，若不將財產演化成穩定收入，將造成多人不願消費，經濟會因此收縮，但強調有關研究應是下屆政府的工作。昨天有記者被追問為何有此構思時，羅致光回應指，一五年已經發表過一份諮詢文件，當中已提及有關設想，形容「唔係新嘢」。他透露，自己年底時已六十八歲，沒打算加入新一屆政府。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，措施適合不善理財的人士，亦有助改善本港退休保障制度。民主黨勞工及福利政策發言人冼卓嵐則指，如政府強制將強積金轉為年金，如同「打市民荷包」。