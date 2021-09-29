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金管局要求銀行 上報對恒大借貸

2021-09-29 列印
金管局要求銀行 上報對恒大借貸
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　　外電報道指，金管局擔心恒大債務危機將為金融體系帶來潛在系統性風險，日前要求本地金融機構上報對中國恒大的借貸風險。

　　彭博社報道指，金管局上周詢問本地銀行，要求二十四小時內回覆面向中國恒大的借貸風險，包括貸款及衍生產品。這亦是當局近月第二次了解銀行對中國恒大借貸風險的情況。早在今年七月，金管局亦曾要求銀行就暫停恒大旗下「恒大．珺龍灣」買家提供按揭作解釋。



　　財政司司長陳茂波日前表示，本港監管機構一直有留意恒大的情況，形容股票市場難免有波動，強調事件不會對本港金融體系穩健性，以及股票市場的整體運作造成大的影響。

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