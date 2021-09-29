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楊彧：不參選立會不代表無價值

2021-09-29 列印
　　民協下月十四日將召開特別會員大會，決定是否參選年底立法會選舉。民協署任主席楊彧表示，參選與否各有利弊，民協並沒定論，但不同意政黨不參選便無價值的說法。

　　楊彧表示，不少民主派支持者認為民協不應再參選，否則淪為花瓶或橡皮圖章；但亦有人認為，進入議會至少能提出政策倡議，因此民協對此暫未有結論，但強調自己不同意政黨不參選便無價值的說法。他透露，民協執委會上周開會討論是否參選立法會，下月十四日將召開特別會員大會作最後決定。他透露，民協內部暫時未有人提出清晰的參選意向，只有前主席、現任黃大仙區議員廖成利曾在公眾場合指，如無人參選，他願意出選。



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