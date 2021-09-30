﻿假船主IG設專頁 游說先過數即失蹤 租遊艇騙案翻生 中招苦主驟增

市民在疫下無法外遊，各式本地遊應運而生。近日租遊艇出海大受歡迎，引來騙徒設局呃錢，曾有苦主報警，警方於八月破獲一個團夥，但類似行騙手法在網上盛行，不斷有市民中招，其中一名女苦主付了二萬多元船租，出發前一日「船主」才失蹤，她搜尋發現至少有十多人同被這名假船主詐騙，於是報警求助。這種訛稱出租豪華遊艇、收款後失蹤的騙案，早在今年五、六月期間便有十五人中招，損失合共十萬元，警方曾在八月拘捕兩名女騙徒，但仍有騙徒利用相同手法，繼續詐騙想出海散心的市民。經營時裝店的岑小姐，原計劃本月二十四日舉行一個三十人遊艇派對。她在Instagram搜尋出租遊艇，找到一個租船專頁，「ig上寫得好吸引，話遊艇可以容納五十人，又有豪華K房。」隨後，一名自稱船主的黃先生回覆她，指租船費一萬八千多元，包酒水食物和四款水上遊戲（飛台、滑梯、衝浪和滑浪板）。岑小姐答應租船，在網上轉帳九千多元作為訂金。翌日，船主突然傳訊息給岑小姐，要求提前繳付八千多元尾數，「一般是出發當天才付餘額，既然船主開聲，就轉帳給他。」可是，其後對方的表現古怪，不斷游說岑添加海上遊戲項目，「他不斷發訊息給我，我又不知怎樣婉拒，便再花三千多元買遊戲項目。」數天內，岑合共付了二萬二千多元。出發前兩天晚上，黃先生又傳來訊息，要求岑再加買一份二千元的酒水，以免到時不夠喝便掃興，岑小姐拒絕，但對方不肯罷休，死纏爛打煩着她，「他主動提出減價，由二千減到八百，最後減到三百，總之想我立即過數，我當然沒應承。」到了本月二十三日，岑小姐聯絡船主，以確定出發安排，但對方一直沒回覆，她始知受騙，於是報警。岑小姐其後上網搜尋發現，黃根本不是船主，社交媒體的遊艇照片都是偷來的。她經一輪搜尋，發現對方是一名慣犯，經常借出租遊艇行騙，「我在網上聯絡到十多名曾被騙的苦主，每人損失數千至三萬元不等，有些人都有報警。」宜光顧設實體店公司船河計劃告吹，岑小姐斥騙徒十分無良，「幸好我事前揭發事件，否則到時三十人去到碼頭才知受騙，到時就更麻煩。」有業界人士提醒市民，租遊艇一定要選擇信譽良好和有實體店舖的租船公司，更不要輕易便在網上付款給對方。