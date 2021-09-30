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﻿家庭客夾錢買遊艇　輪流出海享受

2021-09-30 列印
■有家庭客會夾錢購置遊艇，然後輪流出海耍樂。資料圖片
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　　潮興遊艇派對，近來遊艇界圈子興起一種玩法，就是夾錢買遊艇，即由二、三十個家庭，每個大約出四、五十萬，合資買入一艘豪華遊艇，輪流使用出海遊玩。

　　這批家庭集資客，一般購買英國製造的遊艇，因英國船船艙比較寬敞，可以容納更多人，開動時亦比較穩定，不會左搖右擺，適合一家大細的用家。



　　他們夾錢買入遊艇後，一般會定下君子協定，大家商議好時間，輪流使用遊艇出海，享受海上豪華玩意。另外，他們會聘請一名船長和兩三個水手打理遊艇，加上會籍、停泊、維修和燃料費，每個月大約十萬元，都是由各家庭分擔，平均起來，支出不多但享受豪華。
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