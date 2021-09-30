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升小害怕接觸英文？ 小學校長教三招提升開學英語水平

2021-09-30 列印
升小害怕接觸英文？ 小學校長教三招提升開學英語水平
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　　過去兩年疫情影響，有些幼稚園生的學習不斷受到打擾。剛升上一年級上英文課堂可能遇到困難，要他們在短時間內提升英語的讀寫聽說能力，小學校長建議了一些方法。詳情：https://bit.ly/39G6E8W

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