善用電子消費券 為健康增值

第二期電子消費券將於10月1日發放，該如何善用手上的消費券？除了吃喝玩樂，更可為自己及家人的健康增值。經歷一年多疫情，市民都領悟到健康的重要，北京同仁堂為您的健康推出消費券期間限定優惠，讓市民用得其所。增強免疫力 提升好體質新冠疫情持續，加上秋冬是上呼吸道感染高峰期，為市民健康造成巨大威脅，即使廣大市民已接種疫苗，仍要有良好的自身免疫力，才能強健體魄抵禦外來的侵害。要增強免疫力，就要懂得保健法則。破壁靈芝孢子粉膠囊是不二之選，採用100%國家級基地培植赤靈芝孢子粉，破壁率達至99％以上^，讓人體吸收孢子的最佳營養成分。此產品有助增強體質，改善症狀，適合年老體虛、體弱多病、手術後等各類免疫力低下人士選用。秋冬轉涼預防關節及心血管問題踏入秋天，是登高的好時節，但不少人忽略關節損傷問題。北京同仁堂獨有古方「同仁大活絡丹」，有舒筋活絡、袪風除濕之效，臨床實證+有助減輕膝關節僵痛，改善活動能力，讓大家重拾行山樂趣。愛自己 保持年輕美除了季節的影響，壓力過大亦有損健康。根據中醫角度, 女性體質大都屬「陰」，加上每個月的生理特別日子都會流失不少氣血。而職業女性更要兼顧上班與家庭，常常熬夜，容易出現手腳冰冷跟生理期不順等現象。想改善體質，可考慮自古宮廷妃嬪作養身之用的「白鳳丸」，具補氣、養血及調經之效，適用於氣血兩虧、經期不定、腹痛無力的情況，亦都適合產後虛弱調養，做個面色紅潤的「靚媽」。同時，生活壓力大影響作息，上班精神萎靡，北京同仁堂的極細珍珠粉不但養顏，更適用於需要寧心安神的人群。產品成分選用100%天然淡水珍珠，用古法炮製去除雜質，珍珠粉分子極細容易被人體吸收。根據藥典記載，珍珠粉有安神定驚、清肝明目的功效，如經常心煩失眠，睡前一服，可提高睡眠質素，睡醒後精神飽滿，明艷照人。此外，常常久坐的人士，工作緊張、食無定時，容易出現腸道免疫失調問題。北京同仁堂的益生元產品 ─元聚益生、芪聚益生便幫到你，乃膳食補充劑，不含化學添加、防腐劑和色素。益生元能直達腸道，有助維持腸道健康，調節腸道菌群平衡。研究顯示有效提升鈣吸收，強健骨骼，更有助調節膽固醇同強化心血管健康。產品詳情︰eshop.tongrentangcm.com+ 於2020年15卷第12期《世界中西醫結合雜誌》刊登^參考：2017香港通用檢測（SGS）測試報告(編號：HKHC1705003799HC)，香港。如對以上產品有任何疑問，請諮詢註冊中醫師及遵醫囑。消費券期間額外9折*北京同仁堂門店精選產品額外9折，接受「WeChat Pay HK」、「Tap & Go」、「八達通」及「支付寶香港」付款。* 優惠至2021年12月31日。優惠不包括【同仁堂】安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、片仔癀產品。受優惠條款及細則約束。