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警國安處凍結六四紀念館物業

2021-09-30 列印
　　警方國安處昨日凍結支聯會六四紀念館物業及銀行戶口。支聯會清盤人蔡耀昌代表支聯會簽收有關文件，並在六四紀念館見證警方換門鎖。

　　警方在給支聯會的信件指出，根據《香港國安法》第四十三條的實施細則，保安局局長鄧炳強已決定凍結六四紀念館物業，以及支聯會在三家銀行的戶口，如有人違反凍結令，可被判罰款和監禁七年。蔡耀昌指警方在月初的行動中，已凍結支聯會約二百多萬元款項，而支聯會已進入清盤程序，難以理解當局的行動，去信鄧炳強要求盡快將支聯會資產解凍，以完成清盤。





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