預防患上大腸癌 新技術減少不必要的入侵性檢測

大腸癌是香港人最多人患上的癌症，死亡率排在頭號殺手肺癌之後，但其急升的死亡率，已有直迫榜首之勢。家庭醫生柳碧嘉表示，近年大腸癌患者數字一直飆升，更有轉趨年輕化的跡象。「現今都市人生活忙碌，飲食不定時，加上速食文化令我們進食過多對身體不健康的食物，情況令人憂慮。」不過柳醫生認為只要定期做大腸檢查，是有機會避免患上大腸癌的。「雖然照大腸內窺鏡是較準確的確診方法，但不少人都因為不同原因抗拒照腸鏡，幸好今天出現新技術，只需檢驗大便可找出有大腸瘜肉或大腸癌潛在風險的人，更有效預防早期大腸癌。」不良生活習慣 推高大腸癌患者數字柳醫生說大腸癌成因很多，但都市人近年的生活模式及飲食習慣變得愈來愈有關係。「如果一個人一生都不太吃肉、煎炸物及加工等食物，患大腸癌風險會相對比較低，當然有家族遺傳或有癌症基因者另當別論。香港人從小就接觸香口煎炸物及肉類，從小很喜歡漢堡、薯條等速食，加上生活壓力沉重及不愛運動，亦會增加風險。」由於大腸癌初期病徵並不明顯，所以就算醫生的家人亦不能倖免。「我覺得很可惜，因為大腸癌基本是可以預防的，只要多做檢查及早治療，第一期確診的存活率其實很高，有九成呢！」作為家庭醫生，柳醫生見過很多大腸癌病例，不少都是由小小的瘜肉而起，其實只需定期做大腸內窺鏡檢查，在瘜肉發生變異前切除，便可以防範於未然。「現時很多國家都設有標準，建議市民四十五歲開始便定期照腸鏡，香港亦有『大腸癌篩查計劃』，鼓勵五十歲或以上人士照腸鏡，不過由於做大腸內窺鏡事前準備工夫既多且繁，令很多人因此而卻步，變相助長了大腸癌患者的升勢。」入侵性檢查方法成患者心理障礙由於做大腸內窺鏡過程較繁複，因此醫學界一直尋找更簡易的檢測方法。香港中文大學醫學院腸道微生物群研究中心早前成功利用宏基因大數據，識別出一種特定細菌基因（M3），配合另外三種細菌基因，研發出全球首創透過檢測糞便裡的細菌基因（M3）以偵測大腸癌的方法。只需提供患者家中採集的糞便樣本，已可有效偵測出病患早期大腸癌潛在風險的高低，作為是否再進一步做檢測的指標。柳醫生與我們分享一些病例：「有位年逾五十的女病人，飲食不算健康，體型也略見豐滿，是患大腸癌的高危一族，我多年前已建議她做腸鏡檢查，但她害怕而一直不願意。到近年非入侵性的M3大腸癌檢查技術出現了，便建議她去進行細菌基因（M3）檢測，報告指她的大腸瘜肉風險指數屬中上，有數據支持了，她才真的意識到要做腸鏡，不能再逃避了。」高齡人士或不適宜頻密照腸鏡即使大腸癌患者成功切除惡性瘜肉，但往後仍有機會出現瘜肉復發，所以以前他們依然需要定期進行大腸內窺鏡檢查，增添不少壓力。亦有不少人年逾七十五歲的患者，由於腸壁開始變薄，不適宜做太多大腸內窺鏡檢查，而M3大腸癌檢查可得知康復者的大腸瘜肉是否有復發跡象，因此柳醫生認為是作為年老病者預防大腸瘜肉復發的方法。「有一位年近八旬，有腸癌家族病史的高齡病者，十多年前做過腸鏡，發現有瘜肉並已切除，主診醫生當時認為瘜肉要惡化成癌需要七至十年，無需再照內窺鏡了。但我見對方仍然非常精神，便建議她進行M3檢測，發現長瘜肉腺瘤機會屬中高，為免往後病變，她根據報告便決定再做腸鏡。」回顧這些病例，柳醫生認為幸好有此非入侵性檢查出現，才能令害怕做大腸內窺鏡的高危一族，可以先做M3大腸癌檢查，根據報告再去決定下一步，大大減低他們患上大腸癌的風險。