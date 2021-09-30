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港新增五宗輸入個案

2021-09-30 列印
　　本港昨天新增五宗新冠肺炎輸入個案，均已接種兩劑新冠疫苗。因應一宗外地確診懷疑復陽個案，政府前晚圍封病人在港居住的北角港運城二座，沒有發現確診個案。

　　五宗輸入個案包括兩名菲律賓外傭，她們在菲律賓完成接種科興疫苗。其餘三名患者，分別由從約旦及日本抵港，完成接種復必泰及莫德納疫苗。至於衞生防護中心前晚公佈、今年四月曾於印度確診的二十二歲男病人，入院後抗體檢測呈陽性，仍在進行個案追蹤。



　　此外，由於本月二十六日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班TK083，有一名乘客確診，並有兩名乘客未能符合防疫規例條件，衞生署遂引例禁止客機由即日起至下月十二日來港。

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